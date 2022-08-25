UX/UI Дизайнер

🤝 Привет!

Я Анжелика и моя специализация - дизайн вебсайтов и мобильных приложений.

В сфере UI/UX дизайна чуть больше года, за это время успела поработать в команде крутых дизайнеров и разработчиков и выполнить несколько собственных коммерческих проектов.

Считаю своим долгом сделать не просто эстетичный, но и максимально удобный, понятный и продуманный дизайн для пользователя. В общем, чтобы и глаз радовался, и чтобы голову не сломать.

Я люблю свою работу, и именно поэтому делаю ее качественно. Я прокачиваю свои навыки каждый день, и буду рада помочь вам прокачать свой продукт.

🤝 Нам однозначно по пути, если вам требуется:

✔️ Создать дизайн сайта в современном стиле. Я использую Figma / Photoshop / Illustrator, что позволяет охватывать все главные задачи в проектировании интерфейсов.

✔️ Спроектировать мобильное приложение iOS / Android / Cross-platform с кастомным или нативным дизайном с учетом гайдлайнов Material Design и Human Interface Guidelines.

 Мои проекты !

Все мои проекты вы можете видеть в разделе Портфолио, там вы так же найдете ссылку на мое портфолио на Behance.

⭐ Гарантирую вам

 Эстетичный и удобный дизайн

 Постоянную связь на протяжении сотрудничества

 Внесение неограниченного кол-ва правок

 Полное соответствие конечного продукта вашему ТЗ и вашим пожеланиям

 Адаптивный дизайн

 Строгое соблюдение сроков выполнения

📞 Мои контакты

Электронная почта: [email protected]

Telegram: @tucuxie

* Все рабочие вопросы обсуждаю только в переписке, чтобы не упускать детали.

Давайте решим ваши задачи вместе! 🤝

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 Весь процесс моей работы

1. Сбор информации и работа с контентом

Здесь мы с вами:

• обсудим ТЗ, основные задачи продукта, ваши пожелания по стилю и др. Если у вас возникли трудности с составлением ТЗ, не переживайте! Для этого есть анкета, где вы сможете ответить на все вопросы, чтобы я смогла собрать как можно больше информации от вас чтобы вы остались довольны

• от вас так нужен контент: фото, видео, инфографика, текст и все, чем вы хотите наполнить сайт. Я как дизайнер при необходимости помогаю вам с подбором контента и оформлением текстовых абзацев.

2. Аналитика

На этом этапе я:

• определю слабые и сильные стороны ваших конкурентов, чтобы выделить ваш продукт на рынке;

• проанализирую вашу целевую аудиторию;

• составлю портрет пользователя, чтобы понять его психологию и главные потребности, иначе как мы сможем удовлетворить вашего клиента?

3. Определение структуры сайта

Сюда обязательно входят:

• карта пользовательских путей

• потоки задач (описывают работу вашего продукта в целом и дают представление обо всех его возможностях)

• информационная архитектура

4. Прототипирование

Прототип - это скелет вашего сайта или приложения (ч/б). На нем я примерно раскидываю все элементы и продумываю, как они будут взаимодействовать. Обычно, в первую очередь отрисовываю сначала мобильную версию, но все по вашему усмотрению.

5. Готовые макеты

подбор фирменных шрифтов и цветов;

разработка набора базовых элементов сайта: иконок, кнопок, полей ввода, строк поиска и др.

визуализация взаимодействия пользователя с интерфейсом, то есть анимация. Простыми словами, как всплывет модальное окошко или подскочет кнопка при нажатии)

 Возврат

 Правки

 Предоплата и Принцип оплаты

 Процедура оплаты