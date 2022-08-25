Анжелика Ерошенкова angelika_edesignangelika_edesign
🤝 Привет!
Я Анжелика и моя специализация - дизайн вебсайтов и мобильных приложений.
В сфере UI/UX дизайна чуть больше года, за это время успела поработать в команде крутых дизайнеров и разработчиков и выполнить несколько собственных коммерческих проектов.
Считаю своим долгом сделать не просто эстетичный, но и максимально удобный, понятный и продуманный дизайн для пользователя. В общем, чтобы и глаз радовался, и чтобы голову не сломать.
Я люблю свою работу, и именно поэтому делаю ее качественно. Я прокачиваю свои навыки каждый день, и буду рада помочь вам прокачать свой продукт.
🤝 Нам однозначно по пути, если вам требуется:
✔️ Создать дизайн сайта в современном стиле. Я использую Figma / Photoshop / Illustrator, что позволяет охватывать все главные задачи в проектировании интерфейсов.
✔️ Спроектировать мобильное приложение iOS / Android / Cross-platform с кастомным или нативным дизайном с учетом гайдлайнов Material Design и Human Interface Guidelines.
Мои проекты !
Все мои проекты вы можете видеть в разделе Портфолио, там вы так же найдете ссылку на мое портфолио на Behance.
⭐ Гарантирую вам
Эстетичный и удобный дизайн
Постоянную связь на протяжении сотрудничества
Внесение неограниченного кол-ва правок
Полное соответствие конечного продукта вашему ТЗ и вашим пожеланиям
Адаптивный дизайн
Строгое соблюдение сроков выполнения
📞 Мои контакты
Электронная почта: [email protected]
Telegram: @tucuxie
* Все рабочие вопросы обсуждаю только в переписке, чтобы не упускать детали.
Давайте решим ваши задачи вместе! 🤝
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Весь процесс моей работы
1. Сбор информации и работа с контентом
Здесь мы с вами:
• обсудим ТЗ, основные задачи продукта, ваши пожелания по стилю и др. Если у вас возникли трудности с составлением ТЗ, не переживайте! Для этого есть анкета, где вы сможете ответить на все вопросы, чтобы я смогла собрать как можно больше информации от вас чтобы вы остались довольны
• от вас так нужен контент: фото, видео, инфографика, текст и все, чем вы хотите наполнить сайт. Я как дизайнер при необходимости помогаю вам с подбором контента и оформлением текстовых абзацев.
2. Аналитика
На этом этапе я:
• определю слабые и сильные стороны ваших конкурентов, чтобы выделить ваш продукт на рынке;
• проанализирую вашу целевую аудиторию;
• составлю портрет пользователя, чтобы понять его психологию и главные потребности, иначе как мы сможем удовлетворить вашего клиента?
3. Определение структуры сайта
Сюда обязательно входят:
• карта пользовательских путей
• потоки задач (описывают работу вашего продукта в целом и дают представление обо всех его возможностях)
• информационная архитектура
4. Прототипирование
Прототип - это скелет вашего сайта или приложения (ч/б). На нем я примерно раскидываю все элементы и продумываю, как они будут взаимодействовать. Обычно, в первую очередь отрисовываю сначала мобильную версию, но все по вашему усмотрению.
5. Готовые макеты
- подбор фирменных шрифтов и цветов;
- разработка набора базовых элементов сайта: иконок, кнопок, полей ввода, строк поиска и др.
- визуализация взаимодействия пользователя с интерфейсом, то есть анимация. Простыми словами, как всплывет модальное окошко или подскочет кнопка при нажатии)
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