angelina333

Услуги:

• Создание веб-сайтов (от визиток до порталов )

• Дизайн сайтов, илюстрации, создание фирменого стиля

• HTML/CSS-верстка

• SEO, SMO

• Тестирование сайтов и веб-приложений

Мы - группа молодых, амбициозных и опытных программистов, дизайнеров, менеджеров и специалистов по seo. Работаем для вашего успеха.

Нам интересны любые проекты. Будь то личная страница, интернет-магазин или сложный высоко нагруженный портал. У нас богатый опыт создания web-проектов.

Работаем с CMS 1С-Битрикс, Drupal, Dle, Joomla, HostCMS, MODX, Prestashop, WordPress и другими.