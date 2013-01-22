angelina333

Услуги:
• Создание веб-сайтов (от визиток до порталов )
• Дизайн сайтов, илюстрации, создание фирменого стиля
• HTML/CSS-верстка
• SEO, SMO
• Тестирование сайтов и веб-приложений
Мы - группа молодых, амбициозных и опытных программистов, дизайнеров, менеджеров и специалистов по seo. Работаем для вашего успеха.
Нам интересны любые проекты. Будь то личная страница, интернет-магазин или сложный высоко нагруженный портал. У нас богатый опыт создания web-проектов.
Работаем с CMS 1С-Битрикс, Drupal, Dle, Joomla, HostCMS, MODX, Prestashop, WordPress и другими.