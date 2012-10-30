angelina364

Сотовый телефон: 8 965 903 31 67
E-mail: [email protected]
ICQ: 600509415
Образование: высшее, филологическое.
Языки: английский, польский, латинский, немецкий
Дополнительное образование: УПК, специальность секретарь и основы делопроизводства; курсы трейдера; музыкальное образование.
Опыт: стаж работы журналистом в газете 3 года; работа с заказчиком через Интернет по написанию статей. Также опыт работы администратором в гостиничном комплексе.
Дополнительно: уверенный пользователь ПК; высокая скорость печати; легкообучаемость, исполнительность, трудолюбие.
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