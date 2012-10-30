angelina364

Сотовый телефон: 8 965 903 31 67

E-mail: [email protected]

ICQ: 600509415

Образование: высшее, филологическое.

Языки: английский, польский, латинский, немецкий

Дополнительное образование: УПК, специальность секретарь и основы делопроизводства; курсы трейдера; музыкальное образование.

Опыт: стаж работы журналистом в газете 3 года; работа с заказчиком через Интернет по написанию статей. Также опыт работы администратором в гостиничном комплексе.

Дополнительно: уверенный пользователь ПК; высокая скорость печати; легкообучаемость, исполнительность, трудолюбие.