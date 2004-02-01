angelina_bar_

Здравствуйте меня зовут Ангелина- далее вы увидите список на какой работе я с фокусирована

- Переводы: я перевожу разные тексты с русского на английский, с английского на русский, с немецкого на русский и с русского на немецкий

- переработка фотографий: я перерабатываю фотография разного типажа - у меня есть много опыта

- поиск в интернет - также я занимаюсь поисками информацией в интернете по различной тематика

я люблю мою работу поэтому делаю это всё аккуратно и быстро