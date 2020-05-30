Продвижение блогов

Всем привет, я Ангелина!Что я предлагаю:✅Создам визул ✅Красиво оформлю сторис ✅Посты на любую тематику кроме БИЗНЕС ПРОЕКТОВ✅Обработаю фото в любом стиле(fashion, tambler, как у американских блогеров, pastel, travel)✅Прайс лист✅Повышу охваты и статистику профиля, выведу в ТОП✅Проведение конкурсов ✅Оформлю шапку профиля

Также я занимаюсь накруткой реальные людей/ботов, накруткой лайков и просмотров ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?Большую часть времени я на связи, работаю оперативно Выполняю работу в срок Делаю отлично с первого раза, но если что-то не понравится сделаю корректировки, чтобы результат был оправдан Есть опыт работы с салонами красоты/блогерами Вы сразу получите качественный результат и увидите прогресс