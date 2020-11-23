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Ангелина
angelinapvn
angelinapvn
26 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
(-1)
Переводчик с китайского/английского; графический дизайнер.
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Артем Пилипец
shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
$15
3 балла
4 года назад
Контент менеджер для заполнения сайта
Сделала одну запись и пропала, должна была 150. Хотя я несколько раз писал в телеграмм и чат.
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Отзывы заказчиков
1
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