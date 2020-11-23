angelinapvn

Ангелина angelinapvn

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Переводчик с китайского/английского; графический дизайнер.

Отзывы заказчиков

shatamba
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
3 балла
4 года назад
Контент менеджер для заполнения сайта
Сделала одну запись и пропала, должна была 150. Хотя я несколько раз писал в телеграмм и чат.