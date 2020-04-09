angeliqaortma

Design

Дизайнер-интерьера. Имею опыт в разработке логотипов, разработке концепции бренда, его стилистической составляющей. Выполнение графики любой сложности, исходя из того что вам необходимо, логотип, плакат, визитки, иллюстрация. Разрабатываю различные Дизайн проекты. Знание и непосредственная работа в таких программах как: Аrchicad, Illustrator, Photoshop, CorelDraw. Разработка нестандартных, интересных проектов, а также их стилистической направленности. В дизайне существую около четыре лет, люблю данную сферу деятельности и со всей душой вкладываюсь в каждый проект.