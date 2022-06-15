angelliiiikaa

Уникальный дизайн для вашего проекта

Доброго времени суток!

Меня зовут Анжелика и я веб-дизайнер.

Мой опыт в дизайне составляет 2 года. Работаю дизайнером в успешной и быстроразвивающейся компании и паралельно беру заказы на фрилансе, так как я обожаю свою работу и не могу без нее жить.

Делаю дизайн для многостраничных сайтов, лендингов, мобильных приложений на различную тематику, также работаю с типографией.

Создам для вас современный и уникальный дизайн с учетом всех пожеланий и в установленные сроки.