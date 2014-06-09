angelofalvino

переводчик/преподаватель

Меня зовут Анджело Фалвино. Я гражданин Италии, и с 2007 года проживаю в городе Томск (Томская Область, Россия), где преподаю итальянский язык и работаю переводчиком.

В 2006 году я окончил с отличием Филологический Факультет Государственного Университета «Л’ОРИЕНТАЛЕ» в Неаполе по специализации «Русский Язык и Литература».

С сентября по декабрь 2006 года я посещал курсы по русскому языку и культуре при международной школе «ЭСТ-ОВЕСТ» в Риме и преподавал итальянский язык для иностранцев.

С февраля по май 2007 года я посещал курсы по русскому языку и литературе при Филологическом Факультете Томского Государственного Университета и преподавал итальянский язык на том же факультете.

С сентября 2007 года работаю на Факультете Иностранных Языков Томского Государственного Университета в качестве преподавателя итальянского языка.

У меня есть хороший опыт устного и письменного перевода, и сотрудничаю с различными бюро переводов в Италии и России, а также с итальянскими и русскими фирмами (мебель, машиностроение, пищевая промышленность и другое).