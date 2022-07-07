Разработка дизайна логотипа | Знаков

В жизни предпринимателя наступает момент, когда необходимо задуматься об "обложке" своей фирмы. И самым главным её элементом является логотип. Именно этот знак бросается в глаза потребителей, легко запоминается и проникает в подсознание (а порой и западает в сердце) надолго — это есть признак удачного логотипа.

Меня зовут Анжелика. Окончив колледж я получила диплом графического дизайнера.

Будучи преисполненной креативом, с интересом создам логотип, который подарит Вашей фирме свой собственный характер. Притом, естественно, Ваши пожелания будут учитываться.

Выделю свои сильные стороны:

 Творческий подход к любому заказу

 Ответственность в сроках

 Аккуратность в исполнении

 Умение выделить главную потребность клиента

 Упорство в достижении цели

 Внимание к мелочам

Лучше всего мне удаются работы, сочетающие в себе элегантность и минимализм. Лаконочность линий, сдержанность в цвете. "Кричащие" лого, кислотные цвета нередко отпугивают потенциальных потребителей. Минималистичные логотипы, выполненные в грамотно подобранной цветовой палитре, ассоциирцются с роскошью, элитарностью (к примеру, GUCCI).

В планах на ближайшее будущее — развитие и совершенствование не только в направлении графического дизайна, но также и как фрилансера. 