В жизни предпринимателя наступает момент, когда необходимо задуматься об "обложке" своей фирмы. И самым главным её элементом является логотип. Именно этот знак бросается в глаза потребителей, легко запоминается и проникает в подсознание (а порой и западает в сердце) надолго — это есть признак удачного логотипа.
Меня зовут Анжелика. Окончив колледж я получила диплом графического дизайнера.
Будучи преисполненной креативом, с интересом создам логотип, который подарит Вашей фирме свой собственный характер. Притом, естественно, Ваши пожелания будут учитываться.
Выделю свои сильные стороны:
Творческий подход к любому заказу
Ответственность в сроках
Аккуратность в исполнении
Умение выделить главную потребность клиента
Упорство в достижении цели
Внимание к мелочам
Лучше всего мне удаются работы, сочетающие в себе элегантность и минимализм. Лаконочность линий, сдержанность в цвете. "Кричащие" лого, кислотные цвета нередко отпугивают потенциальных потребителей. Минималистичные логотипы, выполненные в грамотно подобранной цветовой палитре, ассоциирцются с роскошью, элитарностью (к примеру, GUCCI).
В планах на ближайшее будущее — развитие и совершенствование не только в направлении графического дизайна, но также и как фрилансера.
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