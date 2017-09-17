Профессиональный видеомонтаж и графика

15 лет опыта в создании медиа-проектов в России и Европе. Промо-фильмы, реклама, музыкальные клипы, графика, покраска, озвучка. Полное владение Adobe Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Photoshop, Sound Forge, Acid PRO.

Все виды графики: колористика, винъетирование, футажи, блики, надписи, 3D тексты и титры.

Профессиональная работа со звуком. Быстро, качественно, доступно!