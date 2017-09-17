Профессиональный видеомонтаж и графика
15 лет опыта в создании медиа-проектов в России и Европе. Промо-фильмы, реклама, музыкальные клипы, графика, покраска, озвучка. Полное владение Adobe Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Photoshop, Sound Forge, Acid PRO.
Все виды графики: колористика, винъетирование, футажи, блики, надписи, 3D тексты и титры.
Профессиональная работа со звуком. Быстро, качественно, доступно!
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Портфолио
- Мои работы140 просмотров
- Кока Кола141 просмотр
- Проект с президентом РФ178 просмотров
- Норвегия183 просмотра
- Лефкадия151 просмотр
- Музыкальный клип124 просмотра
- Неделя высокой моды в Риме223 просмотра
- Один день в Европе133 просмотра