angie_light

Переводчик английского языка

Здравствуйте! Меня зовут Анжелика, я- переводчик английского языка! ☺Выполняю переводы с русского языка на английский и наоборот. Опыт переводов более 6 лет! 😎❤Люблю свою работу и очень ответственно к ней отношусь!Всегда на связи! Обладаю такой чертой характера: пока не сделаю всю работу- не успокоюсь, поэтому Вы можете не переживать по поводу задержек, а также расчитывать на качественный и срочный переводТакже я являюсь переводчиком на христианскую тематикуДелаю контрольные и рефераты для школьников и студентов!А ещё пишу статьи на русском и английском и занимаюсь копирайтингом. КОНТАКТЫ : Skype angie77792группа vk: https://m.vk.com/lovely_translatorили лсОтвечу в любое время!