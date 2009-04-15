Качественный перевод с русского, украинского языка на англий

Волынский институт Экономики и Менеджмента 1999г.

Факультет: филологический

Специальность: перевод

Волынский национальный университет имени Леси Украинки 2007г.

Факультет: Романо-германских языков

Специальность: филология (язык и литература (английский))

Более десяти лет тесного общения с носителями языка.

Все переводы с русского, украинского языка на английский язык проверяются носителем языка

email [email protected] ICQ 573789012 Skype kinder234 phone 80984971755

Здесь адреса моих англоязычных друзей, которые могут подтвердить мою квалификацию: Fred Ryan [email protected] Duane Hettich

[email protected] Don Puffalt [email protected]