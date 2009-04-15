Качественный перевод с русского, украинского языка на англий
Волынский институт Экономики и Менеджмента 1999г.
Факультет: филологический
Специальность: перевод
Волынский национальный университет имени Леси Украинки 2007г.
Факультет: Романо-германских языков
Специальность: филология (язык и литература (английский))
Более десяти лет тесного общения с носителями языка.
Все переводы с русского, украинского языка на английский язык проверяются носителем языка
email [email protected] ICQ 573789012 Skype kinder234 phone 80984971755
Здесь адреса моих англоязычных друзей, которые могут подтвердить мою квалификацию: Fred Ryan [email protected] Duane Hettich
[email protected] Don Puffalt [email protected]
Портфолио
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