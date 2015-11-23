PHP-программист
Дрозд Павло Володимирович
Знаю::
PHP, Javascript, jQuery, HTML5, CSS3, Twig, MySQL, Silex Framework, Kohana, CodeIgniter, , Memcached, Google API, Linux.
Последние работы:
http://paul.drozd.in.ua/portfolio
Портфолио
- Нотатник176 просмотров
- Міністерство юстиції України206 просмотров
- Головне управління юстиції у м.Києві206 просмотров
- Державна реєстраційна служба України154 просмотра
- Реєстр методик проведення судових експертиз225 просмотров
- Shopping Index188 просмотров
- StudyLance187 просмотров
- Ticalo165 просмотров
- Нотатник289 просмотров
- MyFM226 просмотров
- To Do :)241 просмотр