angmar

Павел Дрозд angmar

 
44 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
PHP-программист

Дрозд Павло Володимирович

Знаю::

PHP, Javascript, jQuery, HTML5, CSS3, Twig, MySQL, Silex Framework, Kohana, CodeIgniter, , Memcached, Google API, Linux.

Последние работы:

http://paul.drozd.in.ua/portfolio

PHPJavascriptMySQLjQueryLinux
Портфолио