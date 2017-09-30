angryhunger

Александр angryhunger

 
30 летРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Буду рад сотрудничать!
  • Работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Draw любой сложности;
  • Оформление групп в различных социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, ... );
  • Создание стиля для Вашего канала на YouTube'е;
  • Создание логотипов;
  • Разработка макетов полиграфической продукции.
IllustratorPhotoshop