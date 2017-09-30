Буду рад сотрудничать!
- Работы в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Corel Draw любой сложности;
- Оформление групп в различных социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, ... );
- Создание стиля для Вашего канала на YouTube'е;
- Создание логотипов;
- Разработка макетов полиграфической продукции.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление YouTube канала "Китай ловит"200 просмотров
- Оформление группы "EliteSportShop" ВКонтакте218 просмотров
- Обложки для групп ВКонтакте176 просмотров
- Логотип караоке-бара "СОВА"337 просмотров
- Оформление группы караоке-бара "Сели-Спели"157 просмотров