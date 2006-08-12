anhelina_k

Ангеліна Каніщук anhelina_k

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер початківець.

Привіт! Я Ангеліна, пробую себе у веб-дизайні, займаюсь ним один рік. Досвіду роботи немає, але хотіла б отримати нові знання, та практику у цій сфері. Відкрита до ваших пропозицій.

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $250от 3 дней
#3431