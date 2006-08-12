Веб-дизайнер початківець.
Привіт! Я Ангеліна, пробую себе у веб-дизайні, займаюсь ним один рік. Досвіду роботи немає, але хотіла б отримати нові знання, та практику у цій сфері. Відкрита до ваших пропозицій.
Портфолио
- Jewelry website designнет просмотров
- Site design for travel companyнет просмотров
- Tableware site designнет просмотров
- Website design for a photographerнет просмотров
- UX\UI website design of the company1 просмотр
- Головна сторінка сайту меблівнет просмотров
- Онлайн магазин квітівнет просмотров
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $250от 3 дней
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