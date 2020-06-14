Адаптивная верстка сайтов
Здравствуйте! Меня зовут Аня и я занимаюсь версткой сайтов. Для меня важен результат, поэтому к работе отношусь ответственно и сдаю точно в срок. Все нюансы, которые возникают в процессе работы, обсуждаю лично с заказчиком. Во время работы над проектом всегда на связи.
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript;
- Flexbox;
- Bootstrap 4;
- BEM methodology;
- Кроссбраузерная верстка;
- Адаптивная верстка;
- Валидная верстка по стандартам W3C.
E-mail:[email protected]
Telegram: @ania_nebesna
Портфолио
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