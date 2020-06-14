Адаптивная верстка сайтов

Здравствуйте! Меня зовут Аня и я занимаюсь версткой сайтов. Для меня важен результат, поэтому к работе отношусь ответственно и сдаю точно в срок. Все нюансы, которые возникают в процессе работы, обсуждаю лично с заказчиком. Во время работы над проектом всегда на связи.

Мои навыки:

HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript;

Flexbox;

Bootstrap 4;

BEM methodology;

Кроссбраузерная верстка;

Адаптивная верстка;

Валидная верстка по стандартам W3C.

E-mail:

Telegram: @ania_nebesna