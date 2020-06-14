ania_nebesna

Анна ania_nebesna

 
30 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Адаптивная верстка сайтов

Здравствуйте! Меня зовут Аня и я занимаюсь версткой сайтов. Для меня важен результат, поэтому к работе отношусь ответственно и сдаю точно в срок. Все нюансы, которые возникают в процессе работы, обсуждаю лично с заказчиком. Во время работы над проектом всегда на связи.

Мои навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript;
  • Flexbox;
  • Bootstrap 4;
  • BEM methodology;
  • Кроссбраузерная верстка;
  • Адаптивная верстка;
  • Валидная верстка по стандартам W3C.
Связь со мной:

E-mail:

[email protected]

Telegram: @ania_nebesna

JavascriptВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLBootstrapjQuery
Портфолио