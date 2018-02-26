anife_seitiva

Бухгалтер удаленный

Июнь 2016 — по настоящее время1 год 9 месяцевИндивидуальный предприниматель Горун Е. В. Оптово-розничная база строительных материалов "Днепр"Главный бухгалтерОформление первичной документации Формирование в базе 1С документов по поступлению товаров, услуг, разнесение платежей. Проверка корректности составления предоставляемых контрагентами первичных документов (актов, счетов-фактур)

Общение с поставщиками по вопросам предоставляемых документов. Формирование различных отчетов в базе. Расчет заработной платы в полном объем. Ведение кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, Фонды ФСС и ПФР по ИП на УСН и ОСНО. Оперативное управление работой торгового зала (организация торгового процесса, организация работы персонала, контроль выкладки товара, сборок для оптовых клиентов, контроль чистоты и порядка в торговом зале и т.д.). Управление персоналом (подбор, постановка задач, обучение, оценка и развитие персонала) Анализ коммерческой деятельности магазина, обеспечение выполнения плана продаж.

Мои достижения: ускорила документооборот на предприятии путем введения и разработки электронной базы; организовала успешный переход предприятия с версии 1С:Бухгалтерия 7.7 на 8.3.Январь 2016 — апрель 20164 месяцаМуниципальное казенное учреждение "Центр финансового и материального-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений г. ЯлтаВедущий специалист (экономист)Текущее и перспективное планирование финансовой деятельности учреждений. Прием, обработка и сдача отчетов в Министерство образования Республики Крым. Планирование бюджета (фонда оплаты труда, прочие расходы). Роспись бюджета. Составление смет доходов и расходов, расчетов к сметам по учреждениям. Составление расчетов к сметам и финансово-экономического обоснования к целевым программам. Проведение финансово-экономического анализа. . Осуществление контроля, связанного с учетом рабочего времени педагогических работников, согласно учебных планов, наполняемости групп, кружковой работы и правильности заполнения документации. Составление справок по итогам проверок учреждений образования.

Мои достижения: Оптимизирован процесс работы экономического отделаЯнварь 2015 — декабрь 20151 годМуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Ленинского района Республики КрымБухгалтер - делопроизводительРасчет заработной платы в полном объем (штат 25 человек). Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, Фонды ФСС и ПФР. Осуществление расчетов и контроль оплат по договорам. Работа в системе электронного документооборота (входящие, исходящие, внутренние и организационно-распорядительные документы). Разработка и внедрение технологических процессов работы с документами и документной информацией на основе использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа). Планирование и контроль исполнения бюджета

Мои достижения: Получены абсолютно новые знания и навыки в области бухгалтерии. Участие в налаживании работы с нуляИюнь 2013 — март 201410 месяцевООО "Фет Фемели"Администратор ресторанаВстреча посетителей. Поддержание комфорта и приятной атмосферы для гостей в зале. Управление персоналом (обучение новичков, составление графиков работы, мотивация сотрудников, контроль рабочего процесса) Работа с документацией, отчеты, инвентаризации. Разрешение конфликтных ситуаций.

Мои достижения: рост количества постоянных клиентов