anika0

Анастасия Олесюк anika0

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Продающий сайт

Здравствуй, дорогой заказчик! Предлагаю вам свои услуги в которые входит: -анализ конкурентов вашей ниши -создание прототипа -дизайн сайта -создание адаптивных версий -создание баннеров (при необходимости) -подготовка к верстке  Прототип идет в подарок.   Ответственность: - готова приступить к работе сейчас - довожу дело до конца - не нарушаю сроков  У меня есть пару вопросов:  Связь со мной: e-mail: [email protected] vk: https://m.vk.com/lihorad33telegramm: @Anika03ol whatsapp: +375 29 663 75 26 inst: @nastya_designe  Буду очень рада поработать с Вами.