Продающий сайт

Здравствуй, дорогой заказчик! Предлагаю вам свои услуги в которые входит: -анализ конкурентов вашей ниши -создание прототипа -дизайн сайта -создание адаптивных версий -создание баннеров (при необходимости) -подготовка к верстке Прототип идет в подарок. Ответственность: - готова приступить к работе сейчас - довожу дело до конца - не нарушаю сроков У меня есть пару вопросов: Связь со мной: e-mail: [email protected] vk: https://m.vk.com/lihorad33telegramm: @Anika03ol whatsapp: +375 29 663 75 26 inst: @nastya_designe Буду очень рада поработать с Вами.