Студент, 18 лет.Изучаю английский язык с самого детства и упорно развиваюсь в этом направлении.

Являюсь выпускницей гимназии в городе Великий Новгород. На данный момент учусь на специальности "Перевод и переводоведение" в институте родного города. Основной государственный экзамен (ОГЭ) по английскому языку в 2018 году был написан на 69 баллов из 70.Единый Государственный экзамен (ЕГЭ) сдан на 94 из 100.На протяжении последних трёх лет активно участвовала в конкурсах городских, так и областных.Присутствует практика языкового общения. За последние годы посетила Германию, Эстонию, Финляндию. Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы.