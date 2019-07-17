anika_freelance

Два высших образования:
Омский государственный педагогический университет, филологический факультет, специальность "Связи с общественностью"
Сочинский государственный университет, факультет туризма и сервиса, специальность "Туризм"
Умения и опыт работы:
Реклама и маркетинг в гостиничном сервисе
Организация и проведение спец.мероприятий
Разработка фирменного стиля, нейминга, создание бренда компаний
Работа в рекламно-производственной компании
Работа с базами данных, создание аналитических отчетов
Работа с графическими редакторами - CorelDraw, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator
Английский язык - разговорный
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