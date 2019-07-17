anika_freelance

Анна anika_freelance

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Два высших образования:

Омский государственный педагогический университет, филологический факультет, специальность "Связи с общественностью"

Сочинский государственный университет, факультет туризма и сервиса, специальность "Туризм"

Умения и опыт работы:

Реклама и маркетинг в гостиничном сервисе

Организация и проведение спец.мероприятий

Разработка фирменного стиля, нейминга, создание бренда компаний

Работа в рекламно-производственной компании

Работа с базами данных, создание аналитических отчетов

Работа с графическими редакторами - CorelDraw, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator

Английский язык - разговорный