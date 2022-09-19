Создание и сопровождение сайтов на долговечную службу. HTML/CSS верстка и полноценные сайты на REACT / Node.js :>

Привет

Меня зовут Антон, мне 17. Живу в городе Хмельник, Винницкая обл., Украина. Внизу контактные данные.

Я занимаюсь созданием сайтов полтора года и достиг хороших знаний и практики за это время.

Действует бонус: вы станете первым человеком оставившим мне отзыв :). Буду рад сотрудничать с Вами!

Плюсы работать именно со мной:

Гонюсь не за деньгами, а за ростом поэтому работая со мной вы можете существенно экономить. (не переживайте по поводу качества роботы, опыта в своем деле у меня достаточно много).

(не переживайте по поводу качества роботы, опыта в своем деле у меня достаточно много). После выполненой работы, при вашем желании, буду рад сопровождать ваш сайт.

Свои недочеты либо маленькие правки делаю бесплатно и оперативно.

Адаптиную и статичную верстку сайта HTML(5)/CSS(3)/SCSS .

HTML(5)/CSS(3)/SCSS Создание многостраничного сайта с нужным для вас функционалом. (без php, wordpress и подобных технологий)

(без php, wordpress и подобных технологий) Доработка и сопровождение уже написаного кода или сайта.

HTML5 / EJS / PUG

CSS(3) / SCSS

JS / TS

React

Node.js / Express

Gulp

Вы можете со мной связатся: