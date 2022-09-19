Создание и сопровождение сайтов на долговечную службу. HTML/CSS верстка и полноценные сайты на REACT / Node.js :>
Привет
Меня зовут Антон, мне 17. Живу в городе Хмельник, Винницкая обл., Украина. Внизу контактные данные.
Я занимаюсь созданием сайтов полтора года и достиг хороших знаний и практики за это время.
Действует бонус: вы станете первым человеком оставившим мне отзыв :). Буду рад сотрудничать с Вами!
Плюсы работать именно со мной:
- Гонюсь не за деньгами, а за ростом поэтому работая со мной вы можете существенно экономить. (не переживайте по поводу качества роботы, опыта в своем деле у меня достаточно много).
- После выполненой работы, при вашем желании, буду рад сопровождать ваш сайт.
- Свои недочеты либо маленькие правки делаю бесплатно и оперативно.
- Адаптиную и статичную верстку сайта HTML(5)/CSS(3)/SCSS.
- Создание многостраничного сайта с нужным для вас функционалом. (без php, wordpress и подобных технологий)
- Доработка и сопровождение уже написаного кода или сайта.
- HTML5 / EJS / PUG
- CSS(3) / SCSS
- JS / TS
- React
- Node.js / Express
- Gulp
- Электронная почта - [email protected]
- Телеграм - anikihref
- Инстаграм - aniki.href
Портфолио
- Веб-сайт с прогнозом погоды.8 просмотров
- Пошаговая форма регистрации63 просмотра
- Полнофункциональный сайт с тестами12 просмотров
- Адаптивная верстка сайта.13 просмотров