aniki-href

Антон Стецюра aniki-href

 
21 годУкраина/Хмельник
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание и сопровождение сайтов на долговечную службу. HTML/CSS верстка и полноценные сайты на REACT / Node.js :>

Привет

Меня зовут Антон, мне 17. Живу в городе Хмельник, Винницкая обл., Украина. Внизу контактные данные.

Я занимаюсь созданием сайтов полтора года и достиг хороших знаний и практики за это время.

Действует бонус: вы станете первым человеком оставившим мне отзыв :). Буду рад сотрудничать с Вами!

Плюсы работать именно со мной:

  • Гонюсь не за деньгами, а за ростом поэтому работая со мной вы можете существенно экономить. (не переживайте по поводу качества роботы, опыта в своем деле у меня достаточно много).
  • После выполненой работы, при вашем желании, буду рад сопровождать ваш сайт.
  • Свои недочеты либо маленькие правки делаю бесплатно и оперативно.
Я могу вам предложить:

  • Адаптиную и статичную верстку сайта HTML(5)/CSS(3)/SCSS.
  • Создание многостраничного сайта с нужным для вас функционалом. (без php, wordpress и подобных технологий)
  • Доработка и сопровождение уже написаного кода или сайта.
Технологии с которыми и работаю:

  • HTML5 / EJS / PUG
  • CSS(3) / SCSS
  • JS / TS
  • React
  • Node.js / Express
  • Gulp
Вы можете со мной связатся:

  • Электронная почта - [email protected]
  • Телеграм - anikihref
  • Инстаграм - aniki.href
PHPWordPressВерстка сайтаHTMLCSSReactSCSSGulpNode.js