animerichter

Обращайтесь за помощью!

Версия на русском языке:

Делаю переводы на 4 языках:

Английский

Французский

Немецкий

Испанский

Перевод может быть как с русского языка, так и с украинского.

(Качество перевода гарантировано!)

Так же могу написать проект, статью или презентацию. Цена будет соответствовать сложности темы.

Если требуется отредактировать видео или фото - пишите, сделаю всё так, как вы просите. (При желании процесс работы можете контролировать сами, с помощью Discord)

English version:

I do translations in 4 languages:

English

French

Deutsch

Spanish

Translation can be both from Russian and from Ukrainian.

(Translation quality guaranteed!)

I can also write a project, article or presentation. The price will correspond to the complexity of the topic.

If you need to edit a video or photo - write, I will do everything as you ask. (If you wish, you can control the work process yourself, using Discord)