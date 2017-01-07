3d-artist

3d моделирование - одно из главных достижений в области компьютерной графики. Применение может быть самым различным: от простой картинки или баннера, до анимации в рекламном ролике. На сегодняшний день подобное 3d моделирование является не роскошью, а необходимостью перейти от карандаша и линейки к современным графическим разработкам, чтобы не уступать более продвинутым конкурентам.

Цель - показать Ваш продукт в самом выгодном свете, ярко, интересно и эффектно. С использованием 3d-контента такая реклама не пройдет не замеченной! И как следствие, вырастут продажи.

Я занимаюсь моделированием и визуализацией "предметки" уже около 6-ти лет. Если вам нужна модель авто, мото, или даже вы хотели бы красиво представить на рынке пакет молока или бутылку сока, то вы обратились по адресу!:) Заказывая модели у меня, вы получаете качественные модели пригодные для анимации и дальнейшего использования в PR.

С моим портфолио вы можете познакомится ниже, прямо на этом сайте.

Высылайте ваши предложения на мой е-мейл, звоните, пишите в скайп, спрашивайте, и я обязательно отвечу на любые ваши вопросы!