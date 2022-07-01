anishenkonasta

Веб-дизайнер

Я начинающий веб-дизайнер с желанием активно развиваться в этой сфере. Сейчас активно ищу интересные проекты, которые можно в результате работы добавить к себе в портфолио. Поэтому моя мотивация - отвественности подойти к делу, сделать отлично, чтобы вы были довольны результатом. Работаю в программах Figma, немного Tilda и Photoshop. Разрабатываю дизайн лендингов, многостраничных сайтов, мобильных приложений. Делаю упор на удобство, функциональность, лаконичный дизайн. Буду рада сотрудничеству! 