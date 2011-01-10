Перевожу

Опыт работы переводчиком

Министерство транспорта Республики Молдова

2007

Документы, тексты с транспортными тематиками

волонтерство

2007-2008

Мир, война, конфликты, религиозная тематика

Тематика перевода:

Предпочтительная тематика

Художественная

Политическая

Религиозная

Новости

Статьи (разное)

Техническая

Малознакомая тематика:

медицинская

Владение языками

Ваш родной язык:

молдавский

С каких языков и на какие вы переводите:

с

русского

на

Румынский, молдавский, английский

с

румынского

на

Русский, английский

с

английского

на

Румынский, молдавский

с

молдавского

на

Русский, английский

Итоговый стаж работы переводчиком, лет:

3,5 года

Сколько часов в день/дней в неделю вы можете заниматься переводами?

8 часа в день, 40 часов в неделю

Объем работ, который вы можете выполнить за неделю (страниц в неделю):

* 20-30 страниц, в зависимости от сложности

Сколько страниц вы можете перевести в день?

2-5 страницы

Готовы брать работу на выходные?

Да, готова

Беретесь ли вы за выполнение срочных работ (да/нет):

Да, берусь

Минимально возможная оплата за 1 расчетную страницу (1800 знаков с пробелами/руб.):

3 $.