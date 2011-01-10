Опыт работы переводчиком
Министерство транспорта Республики Молдова
2007
Документы, тексты с транспортными тематиками
волонтерство
2007-2008
Мир, война, конфликты, религиозная тематика
Тематика перевода:
Предпочтительная тематика
Художественная
Политическая
Религиозная
Новости
Статьи (разное)
Техническая
Малознакомая тематика:
медицинская
Владение языками
Ваш родной язык:
молдавский
С каких языков и на какие вы переводите:
с
русского
на
Румынский, молдавский, английский
с
румынского
на
Русский, английский
с
английского
на
Румынский, молдавский
с
молдавского
на
Русский, английский
Итоговый стаж работы переводчиком, лет:
3,5 года
Сколько часов в день/дней в неделю вы можете заниматься переводами?
8 часа в день, 40 часов в неделю
Объем работ, который вы можете выполнить за неделю (страниц в неделю):
* 20-30 страниц, в зависимости от сложности
Сколько страниц вы можете перевести в день?
2-5 страницы
Готовы брать работу на выходные?
Да, готова
Беретесь ли вы за выполнение срочных работ (да/нет):
Да, берусь
Минимально возможная оплата за 1 расчетную страницу (1800 знаков с пробелами/руб.):
3 $.