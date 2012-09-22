Дизайнер/программист/Статьи/Тексты/Переводы
skype: rubanava8
Дизайн/Графика/Фото: Adobe Photoshop, CorelDraw, Autocad.
Программирование: Delphi, C, Java, Xml.
Статьи/Тексты/Переводы: Отлично владею английским и голландским языком.
Переводы с английского языка на русский, с русского на английский. Также с
голландского языка на русский, с русского на голландский.
Работаю качествено, красиво, стильно, точно!
Действие аккаунта приостановлено!
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