Дизайнер/программист/Статьи/Тексты/Переводы

skype: rubanava8

Дизайн/Графика/Фото: Adobe Photoshop, CorelDraw, Autocad.

Программирование: Delphi, C, Java, Xml.

Статьи/Тексты/Переводы: Отлично владею английским и голландским языком.

Переводы с английского языка на русский, с русского на английский. Также с

голландского языка на русский, с русского на голландский.

Работаю качествено, красиво, стильно, точно!