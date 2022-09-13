anitton2022

Мастер своего дела! Работа на результат!

Я-это ваш помощник в любом деле!

Свободно владею иностранными языками, такими как английский, французский, немецкий, испанский и украинский.

Совершенствую знания других языков.

Имею колоссальный опыт работы в переводах текста, наборе текста, редакторе текста.

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт в написании статей, без воды, четко по теме.

Так же имею 3-летний опыт работы в компирайтинге и рерайтинге.

Работаю на результат, выполню заказы в кратчайшие сроки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству