aniutamarinenko1

Анна Доманська aniutamarinenko1aniutamarinenko1
23 годаУкраина/Бровары
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Робота на результат.
Вітаю Вас на своєму аккаунті!
Мене звати Анна, і мені 22 роки.
Із задоволенням допоможу Вам!
Досконало володію такими мовами як: німецька, англійська , польська ,українська, російська.
Завжди стараюсь удосконалювати, свої знання , вивчаючи нові поправки і правила.
Маю стаж роботи у перекладі текстів, редагуванні, написанні наукових робіт.
Я комунікабельна, творча і працьовита людина, з легкістю зроблю так щоб будь-який текст заграв по новому!
Завжди готова до співпраці!