aniutamarinenko1

Робота на результат.

Вітаю Вас на своєму аккаунті!

Мене звати Анна, і мені 22 роки.

Із задоволенням допоможу Вам!

Досконало володію такими мовами як: німецька, англійська , польська ,українська, російська.

Завжди стараюсь удосконалювати, свої знання , вивчаючи нові поправки і правила.

Маю стаж роботи у перекладі текстів, редагуванні, написанні наукових робіт.

Я комунікабельна, творча і працьовита людина, з легкістю зроблю так щоб будь-який текст заграв по новому!

Завжди готова до співпраці!