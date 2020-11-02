Переводчик

Переводчик с 1-летним опытом работы в латышско-русско-английском переводе. Благодаря превосходному владению этими языками имею безупречный послужной список корректуры, редактирования и перевода. Искусна в точной оценке контекста материала и переводе его понятным и соответствующим образом. Лингвофил с раннего детства.

Я активный человек и всецело привержена самым высоким стандартам исполнения работы и добросовестности. Другие мои качества включают в себя чувство ответственности, организованность и преданность всему, что я делаю, что помогает мне быстро и эффективно решать проблемы, когда бы они ни возникали.

Вы можете посмотреть мое портфолио здесь: https://www.clippings.me/users/anivlada

В целях пополнения портфолио выполню заказ бесплатно.

Я открыта для любых проектов, как небольших, так и долгосрочных.

Если у вас есть какие-либо вопросы или особые пожелания, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне! :)

Я доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!