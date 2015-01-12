удаленная работа переводчиком немецкого и/или английского языков

Образование:

2012 г. - 2016 г. Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова,направление: филология, специальность: немецкий, английский языки и зарубежная

литература.

Опыт работы:-

Знание языков: украинский, русский – родные, английский – на уровне Advanced(C1), немецкий – на уровне В2.Навыки работы с компьютером:

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook), быстрая

скорость печати на английской и немецкой раскладке, навыки работы с Интернет

(Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) и электроннойпочтой (Outlook Express). Личные качества: целеустремленность,коммуникабельность, трудолюбие, ответственность, усидчивость, пунктуальность,

творческое мышление, активность, желание и готовность к карьерному росту.