Иллюстратор

Добрый день!

Имею начальные знания английского языка и уверенные знания немецкого (два сертификата: Goethe B1 и B2).

Ответственно подхожу к работе, исполнительна и отзывчива.

Рисую уже более 5 лет, преимущественно в своем стиле. Использую акварель, карандаши и гуашь. Так же рисую в диджтал программах. Могу выполнять работу в реализме или любом стиле, который нужен Вам. Готова к долгому сотрудничеству или единоразовым заказам. Есть опыт работы на иностранной фриланс-платформе fiverr в сфере иллюстраций.