Сделаю лендинг за 48 часов

Меня зовут Анна, я специалист по разработке одностраничных сайтов.Готова сделать для вас одностраничный сайт “под ключ” за 48 часов. Я начинающий специалист, поэтому выполню работу со скидкой. Сейчас моя цель - это репутация! Поэтому мне важно выполнить работу качественно и в срок. Чтобы мои заказчики были довольны!Быстро реагирую на ваши комментарии и вношу поправки. Подтверждение моей квалификации: обучение в школе PROFREEWORK. Вы можете связаться со мной любым удобным для вас способом: +375298228928 - WhatsApp +375295363341- Viber, Telegram, vk, Instagram, fb. Готова ответить на все интересующие вас вопросы.