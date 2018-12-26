Рерайт, копирайт - ответственно, качественно, позитивно

Окончила педагогический университет, магистр. Специальности - филология : немецкий язык, английский, зарубежная литература. Опыт работы журналистом-новостником на интернет портале. Корректор и редактор городского глянцевого журнала. Написание текстов на различные тематики, рерайт/копирайт - опыт есть на текстовых биржах. Набор текста с аудио и различных источников: отсканированных, картинок и т.д.

Развиваюсь в разных областях: книги, психология, путешествия, иностранные языки, музыка, театр, кино, искусство - в каждой сфере есть опыт и мотивация к дальнейшим достижениям.

Ответственная, с позитивным мышлением и оптимистически-реалистическими взглядами на жизнь. Всегда стремлюсь к самосовершенствованию и всему новому, полезному и интересному.

С удовольствием исполняю работу. К критике отношусь адекватно. Не боюсь быть неосведомленной, поэтому всегда спрашиваю и учусь, читаю, познаю. Всегда рада знакомству с интересными людьми и работе с ними.