Ищу работу рерайтера/ копирайтера/ переводчика

Ищу работу рерайтера/ копирайтера/ переводчика

Образование: Переводчик научно-технической литературы с английского и французского языков. Диплом Специалиста (2009). Севастопольский Национальный Технический Университет.

Окончила школу с золотой медалью.

Опыт работы:

Technical Writer/ Project Manager Assoociate at ProspX Inc.

(июнь 2010- март 2013)

-работа в крупной американской IT компании (50+ работников)

-составление гайдланов, описание спецификаций сайта/ веб приложения, регулярный апдейт функциональных требований

-проведение юзабилити тестирования

-проведение исследований в сфере IT инноваций и технологий, юзабилити, продакт менеджмента, маркетинговых технологий

-базовое знание верстки HTLM 5+CSS

Переводчик-фрилансер

(с 2009 по наст. время)

-перевод с/на английского, испанского, французского, украинского языков

-тематики переводов любые: медицина, юриспруденция, техника, компьютеры, образование, туризм

-перевод документов для турфирм на получение виз

Менеджер по туризму в турфирме "Ярта"

(авг. 2010 - май 2011)

-работа с клиентами и операторами

-составление пакетов документов на визы

-перевод визовых документов

-бронирование туров,отелей и авиабилетов