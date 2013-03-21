Ищу работу рерайтера/ копирайтера/ переводчика
Образование: Переводчик научно-технической литературы с английского и французского языков. Диплом Специалиста (2009). Севастопольский Национальный Технический Университет.
Окончила школу с золотой медалью.
Опыт работы:
Technical Writer/ Project Manager Assoociate at ProspX Inc.
(июнь 2010- март 2013)
-работа в крупной американской IT компании (50+ работников)
-составление гайдланов, описание спецификаций сайта/ веб приложения, регулярный апдейт функциональных требований
-проведение юзабилити тестирования
-проведение исследований в сфере IT инноваций и технологий, юзабилити, продакт менеджмента, маркетинговых технологий
-базовое знание верстки HTLM 5+CSS
Переводчик-фрилансер
(с 2009 по наст. время)
-перевод с/на английского, испанского, французского, украинского языков
-тематики переводов любые: медицина, юриспруденция, техника, компьютеры, образование, туризм
-перевод документов для турфирм на получение виз
Менеджер по туризму в турфирме "Ярта"
(авг. 2010 - май 2011)
-работа с клиентами и операторами
-составление пакетов документов на визы
-перевод визовых документов
-бронирование туров,отелей и авиабилетов