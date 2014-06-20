anka_ankina

Корректор, репетитор ин.яз., транскриптор аудиозаписей

Здравствуйте! Хочу тут немного рассказать о своем опыте фрилансера.

Почти три года (из них два - на постоянной основе) я занималась расшифровками аудио- и видеозаписей, в мои функции входила как расшифровка как таковая, так и корректура (редактура для одного из постоянных заказчиков). Русский язык - родной, но свободно владею украинским, конечно же.

По личным причинам получу бакалавра немецкой филологии в КНЛУ только в конце 2016-го года, но с немецким языком связана не только благодаря школе и университету, а и благодаря кровям, из-за чего, похоже, тяга к нему на протяжении последних 13 лет только возрастала. Уровень немецкого языка - ориентировочно В2, так что спокойно могу давать уроки и помогать в самостоятельном изучении. Английский всегда был на самообучении, из-за чего есть общие представления, могу говорить и много понимать, но преподавательские навыки отсутствуют напрочь.

Общий опыт самостоятельный жизни и работы - больше пяти лет, так что я успела поработать на разных работах и набраться разного опыта, плюс всегда открыта для новых и интересных предложений. Мечтаю заполучить удаленную работу на постоянной основе и буду благодарна за содействие в этом.

Хорошего дня Вам!