Каждую фразу оттачиваю до совершенства

Профессиональные навыки:

Копирайтинг/SEO копирайтинг

Рерайтинг/Seo рерайтинг

Перевод

Транскрибация

Корректировка

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Напишу инструкцию по управлению самолетом для тех, кто никогда не держал штурвал. Ведь именно это вам нужно?)))

Образование:

Классический Частный Университет "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", бакалавр, 2012 г.