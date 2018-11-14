Каждую фразу оттачиваю до совершенства
Профессиональные навыки:
Копирайтинг/SEO копирайтинг
Рерайтинг/Seo рерайтинг
Перевод
Транскрибация
Корректировка
Поиск информации
Напишу инструкцию по управлению самолетом для тех, кто никогда не держал штурвал. Ведь именно это вам нужно?)))
Образование:
Классический Частный Университет "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", бакалавр, 2012 г.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $2от 4 часов
#556
Копирайтинг
нет отзывов
$1.8/час
от $3от 8 часов
#2522