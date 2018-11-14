ankabotanka

Анна ankabotanka

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Каждую фразу оттачиваю до совершенства

Профессиональные навыки: 

Копирайтинг/SEO копирайтинг

Рерайтинг/Seo рерайтинг

Перевод 

Транскрибация

Корректировка

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Напишу инструкцию по управлению самолетом для тех, кто никогда не держал штурвал. Ведь именно это вам нужно?)))

Образование: 

Классический Частный Университет "Менеджмент внешнеэкономической деятельности", бакалавр, 2012 г.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $2от 4 часов
#556
Копирайтинг
нет отзывов
$1.8/час
от $3от 8 часов
#2522