ankahkahjr

Популярные заметки о урожае

Многокомпонентные гранулы с однородной консистенцией (полный состав в каждой грануле) для удобрения почвы.

Пониженное содержание азота препятствует росту растений, а большая часть калия повышает устойчивость ко сну.

Длительное восполнение недостатка минеральных веществ в почве и создание запасов питательных веществ, необходимых для начала вегетации в следующем сезоне.

Многокомпонентные гранулы с однородной консистенцией (полный состав в каждой грануле) для удобрения почвы.

Пониженное содержание азота препятствует росту растений, а большая часть калия повышает устойчивость ко сну.

Длительное восполнение недостатка минеральных веществ в почве и создание запасов питательных веществ, необходимых для начала вегетации в следующем сезоне.

Полноценное, натуральное и легкоусвояемое удобрение, произведенное из чистого бычьего навоза, предназначенное для удобрения овощей, фруктовых деревьев и кустарников, газонов, хвойных и других садовых растений.

Он имеет форму прочного гранулята, благодаря которому выделение питательных веществ происходит постепенно и со временем распределяется.

Эффективно улучшает физические и химические свойства почвы.

Он полностью безопасен для растений и в то же время в 4 раза эффективнее, чем традиционный навоз.

Полноценное, натуральное и легкоусвояемое удобрение, произведенное из чистого бычьего навоза, предназначенное для удобрения овощей, фруктовых деревьев и кустарников, газонов, хвойных и других садовых растений http://ogurcy-v-teplice.com/parniki-i-teplichki-iz-pvh-i-plastikovyh-trub.html.

Он имеет форму прочного гранулята, благодаря которому выделение питательных веществ происходит постепенно и со временем распределяется.

Эффективно улучшает физические и химические свойства почвы.

Он полностью безопасен для растений и в то же время в 4 раза эффективнее, чем традиционный навоз.