ankarpovich

Веб-дизайнер

Пожалуйста, ознакомьтесь с моим портфолио на Behance:

https://www.behance.net/ankarpowit2f20

Примеры сайтов:

1. Задача: Создать сайт-лендинг для специалиста по консалтингу. Создать удобный, лаконичный одностраничный сайт. Стиль: деловой. Сайт должен содержать блок с опытом и реализованными проектами специалиста, контакты, а так же перечень публикаций. Ссылка на итоговый результат: sedykh.biz

2. Задача: Создать сайт-лендинг для мастера по кератиновому выпрямлению волос. В дизайне использовать нежные оттенки розового, полюбившиеся в Beauty-сфере. На сайте необходимо собрать подробную информацию о мастере и оказываемой услуге, чтобы получить доверие у новых клиентов и обеспечить удобную запись на прием к мастеру. Использовать call to action (призыв к действию) для увеличения клиентской базы и количества продаваемых услуг. Ссылка на итоговый результат: http://nestyhairmaster.tilda.ws/

3.Задача: Создать сайт-лендинг для кальянной. Создать удобный для посетителей одностраничный сайт, используя call to action (призыв к действию) для увеличения посещаемости и продаж. Создать дизайн, используя темные оттенки, передающие атмосферу заведения. Сайт должен содержать прайс, перечень услуг кальянной и список продаваемых в заведение приспособлений для кальянов. Ссылка на итоговый результат: http://smokehousesovetsk.tilda.ws/

4.Задача: Создать сайт-лендинг для мастера по изготовлению изделий из металла. Сайт должен включать в себя фотогалерею работ и контакты для связи с мастером. Ссылка на итоговый результат: http://metallurg.tilda.ws/