инженер-проектировщик систем водоснабжения и водоотведения
Обо мне
- Обширный опыт в области проектирования и производства расчетов сетей и объектов водоснабжения, водоотведения промышленных предприятий;
- Богатый опыт в области проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения жилых и общественных зданий;
- Знание нормативных документов (СНиПы, ГОСТы, СаНПиНы);
- Опытный пользователь стандартного (MS Office) и специализированного ПО AutoCAD.
- Навыки лидерства, способности учить и быстро обучаться;
- Коммуникабельность, ориентированность на результат.
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