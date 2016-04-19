инженер-проектировщик систем водоснабжения и водоотведения

Обо мне

- Обширный опыт в области проектирования и производства расчетов сетей и объектов водоснабжения, водоотведения промышленных предприятий;

- Богатый опыт в области проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения жилых и общественных зданий;

- Знание нормативных документов (СНиПы, ГОСТы, СаНПиНы);

- Опытный пользователь стандартного (MS Office) и специализированного ПО AutoCAD.

- Навыки лидерства, способности учить и быстро обучаться;

- Коммуникабельность, ориентированность на результат.