ankaviv

Анна ankaviv

 
35 летРоссия/Снежинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
инженер-проектировщик систем водоснабжения и водоотведения

Обо мне

-   Обширный опыт в области проектирования и производства расчетов сетей и объектов водоснабжения, водоотведения промышленных предприятий; 

-   Богатый опыт в области проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения жилых и общественных зданий;

- Знание нормативных документов (СНиПы, ГОСТы, СаНПиНы);

- Опытный пользователь стандартного (MS Office) и специализированного ПО AutoCAD.

- Навыки лидерства, способности учить и быстро обучаться;

- Коммуникабельность, ориентированность на результат.

AutoCAD