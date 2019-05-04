Занимаюсь3D моделированием и визуализацией, обработкой фотографий. Изучила 3D MAX+ Vray

и Photoshop самостоятельно и продолжаю изучать дальше, а также прошла курсы в учебном центре"Специалист"при МГТУ им. Баумана. Курс 1. Основы 3d моделирования. Курс2.Основы визуализации проектов. Курс 3. Создание материалов иосвещение.Всегдастремлюсь повышать свои навыки, не останавливаюсь на достигнутом.Выполню следующие проекты по моделированию и визуализации:

-интерьеры

-экстерьеры

-предметная визуализация

По обработке фотографий:

-цветокоррекция,

- ретушь (устранение шума, дефектов кожи,в т.ч. глянцевая ретушь с сохранением текстуры, коррекция фигуры)

-художественная обработка (стилизация)

-удаление ненужных объектов.

-обтравка

-легкая пластика

-реставрация

-раскрашивание ч/б фото

-отрисовка изображения

-фотомонтаж

К работе подхожу ответственно и добросовестно, так как в моих же интересах

выполнить ее качественно, чтобы ко мне обратились повторно.

Обращайтесь,буду рада с вами сотрудничать.