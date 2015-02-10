Администрирование и продвижение групп Вконтакте.

Сюда входит:

1. Оформление и наполнение группы (создание и установка аватара, создание меню, создание мини-сайта в группе, оптимизация под поисковые системы, наполнение разделов группы контентом (фото, видео, аудио).

2. Администрирование группы (размещение постов по тематике группы, модерация, удаление спама, создание и поддержка обсуждений, опросов, конкурсов, инициация переходов на сайт)

3. Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными и платными методами.

4. Поиск рекламных площадок для размещения платной и бесплатной рекламы.