Администрирование и продвижение групп Вконтакте.
Сюда входит:
1. Оформление и наполнение группы (создание и установка аватара, создание меню, создание мини-сайта в группе, оптимизация под поисковые системы, наполнение разделов группы контентом (фото, видео, аудио).
2. Администрирование группы (размещение постов по тематике группы, модерация, удаление спама, создание и поддержка обсуждений, опросов, конкурсов, инициация переходов на сайт)
3. Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными и платными методами.
4. Поиск рекламных площадок для размещения платной и бесплатной рекламы.
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