anklimpro

Анна Климович anklimpro

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

 Администрирование и продвижение групп Вконтакте.

Сюда входит:

1. Оформление и наполнение группы (создание и установка аватара, создание меню, создание мини-сайта в группе, оптимизация под поисковые системы, наполнение разделов группы контентом (фото, видео, аудио). 

2. Администрирование группы (размещение постов по тематике группы, модерация, удаление спама, создание и поддержка обсуждений, опросов, конкурсов, инициация переходов на сайт) 

3. Поиск и привлечение целевой аудитории бесплатными и платными методами.

4. Поиск рекламных площадок для размещения платной и бесплатной рекламы.