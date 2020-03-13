Дизайн интерьера: проектирование интерьера, ЗD-визуализация, рабочие чертежи

Планировочное решение и чертежи делаю в Archicad, коллажи для стилевого решения в CorelDRAW, визуализацию 3D в Artlantis.

Профессиональное чувство вкуса, стиля и цвета. Выполнение различных видов работ в сфере архитектуры и дизайна: встреча и консультация с заказчиками; выезд на объект; обмерные работы;выполнение эскизного проекта; 3D визуализация, оформление альбома рабочих чертежей и разработка чертежей мебели индивидуального изготовления; сопровождение объекта; подбор материалов и оборудования; декорирование.