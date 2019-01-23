ankudinova

Работы любой сложности по профилю Педагогическое образование

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Образование

2013-2017 – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кунгурский центр образования №1». Специальность: «Дошкольное образование». Диплом

о среднем специальном образовании с отличием

Опыт работы и профессиональные навыки

2013-2017 – Прохождение педагогической практики на базе двух детских садов: - Принимала участие во всех режимных моментах детских садов: встречала детей, проводила утренние и пробуждающие гимнастики,

запланированные занятия, различные праздники и развлечения, организовывала

прогулки и экскурсии; - Изучала особенности характера того или иного ребёнка и выстраивала обучающий процесс на основании выявленных личностных

качеств; - Разрабатывала конспекты занятий и различных мероприятий, стенгазеты и книжки передвижки с рекомендациями для

родителей в детских садах. 2013-2014 - МБУК «Клуб посёлка Дальнего» - Педагог кружковой работы с детьми

(вокал)

Дополнительные навыки и интересы

Уверенный пользователь ПК и офисных программ MS Office: Exсel, Word, PowerPoint, Access; Adobe Photoshop, Adobe Lightroom. Использование ИКТ на занятиях Умение заинтересовать и увлечь детей; Знание государственных стандартов и программ обучения и воспитания детей дошкольного возраста Умение рисовать Автор нескольких конспектов занятий и развлечений

Личные достижения

Имею высокие знания в области русской национальной культуры, хорошие вокальные

данные, окончила ДШИ им. Розен по классу гитары.

Личные качества

Ответственная, люблю детей, внимательная, доброжелательная, аккуратная, пунктуальная,

терпеливая, отзывчивая, коммуникабельная, эмоционально устойчивая. Веду здоровый образ жизни.

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