Переводчик с французского и английского языков на украинский и русский

Кугук Анастасія Ігорівна

Електронна пошта: [email protected]

Місце проживання: Київ, Голосіївський р-н, вул.

Сєченова 6

Освіта:

Неповна вища освіта

• вересень/2010 – червень/2014 (бакалавр)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології ,

спеціальність «Переклад з французької мови»

Повна загальна середня освіта

• вересень/2000 – травень/2010

ІФ СЗШ №11 з поглибленим вивченням англійської мови (атестат з відзнакою)

Позашкільна освіта

• МЦДЮТ Івано-Франківської міської ради. Спеціальність «Театрально-драматичне мистецтво»

Досвід роботи:

• липень-серпень/2008 – промоутер (мобільна мережа Life)

• жовтень-грудень/2013 – асистент координатора АУБГ в Україні (American Councils for International Education)

• січень/2014 – аніматор (готельний комплекс «Надія», м. Івано-Франківськ)

Волонтерство (перекладач):

- Міжнародний фестиваль «Свято ковалів» (2008,2009,2010 – м. Івано-Франківськ)

- Міжнародний чемпіонат з футболу «Євро 2012» (м. Київ)

- Міжнародний дитячий пісенний конкурс «Junior Eurovision 2014» (м. Київ)

Стажування:

• 3-13 липня/2013 – INALCO, Франція, Париж, літня європейська школа перекладу: «Langues et traditions: Francophonie et itinéraires slaves»

• 14 квітня – 4 липня/ 2014, НТКУ («Перший Національний»), перекладач

• 1 лютого/2013 – сертифікат про закінчення онлайн-курсу Весліанського університету з соціальної психології на сайті Coursera.org.

Знання мов:

українська – вільно

російська – вільно

англійська – поглиблений рівень

французька – високий рівень

німецька – базовий рівень

Особисті якості: відповідальність, комунікабельність, організаторські здібності, цілеспрямованість, наполегливість, креативність

Знання комп’ютера: пакет MS Office, Інтернет, текстові та графічні редактори

Додаткова інформація:

- ДН – 14.05.1993

- Інтереси та захоплення – хореографія, гра на фортепіано, вокал, образотворче та драматичне мистецтво, літературна творчість; біологія, хімія, психологія

Anastasia Kuguk

E-mail: [email protected]

Adress: Kyiv, Holosiivskyi disrtict, 6, Setshenova Str.

Education:

• Secondary education – English-Specialized School #11 of Ivano-Frankivsk (Honors Certificate)

• Out-of-school education – Ivano-Frankivsk Centre of Children and Youth Creative Artwork, specialization “Drama”

• Higher education – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology, specialization: “Translation from French” (Bachelor)

Work experience:

• July – August/2008 – promoter, mobile communication network LIFE

• October – November/2013 – assistant of AUBG coordinator in Ukraine (American Councils on International Education)

• January/2014 – animator, Hotel “Nadia”, Ivano-Frankivsk

Volunteering:

• International Blacksmiths Festival (May/ 2008, 2009, 2010, Ivano-Frankivsk), Interpreter Guide

• International Football Championship EURO 2012 (June-July/2012, Kyiv), Safety & Security Service

• Junior Eurovision Song Contest (November-December/2013), Delegation Hostess

Practice:

3-13 July/2013 – INALCO, France, Paris. Campus européen : Langues et traditions: Francophonie et itinéraires slaves», School of Translation

14 April – 4 May/2014 – National Television Company of Ukraine, Translation Department

1 February/2014 – Statement of Accomplishment of the Wesleyan University's online offering of Social Psychology course, coursera.org

Languages:

• Ukrainian – Fluent

• Russian – Fluent

• English – Advanced

• French – Upper Intermediate

• German – Elementary

Personal qualities: responsibility, sociability, organizational skills, commitment, persistence, creativity

Computer skills: Microsoft Office, Internet, graphics and text editors

Additional information:

Date of birth – 14/05/1993

Hobbies – choreography, piano playing, singing, art and drama, poetry, psychology, biology, chemistry