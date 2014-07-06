Кугук Анастасія Ігорівна
Електронна пошта: [email protected]
Місце проживання: Київ, Голосіївський р-н, вул.
Сєченова 6
Освіта:
Неповна вища освіта
• вересень/2010 – червень/2014 (бакалавр)
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології ,
спеціальність «Переклад з французької мови»
Повна загальна середня освіта
• вересень/2000 – травень/2010
ІФ СЗШ №11 з поглибленим вивченням англійської мови (атестат з відзнакою)
Позашкільна освіта
• МЦДЮТ Івано-Франківської міської ради. Спеціальність «Театрально-драматичне мистецтво»
Досвід роботи:
• липень-серпень/2008 – промоутер (мобільна мережа Life)
• жовтень-грудень/2013 – асистент координатора АУБГ в Україні (American Councils for International Education)
• січень/2014 – аніматор (готельний комплекс «Надія», м. Івано-Франківськ)
Волонтерство (перекладач):
- Міжнародний фестиваль «Свято ковалів» (2008,2009,2010 – м. Івано-Франківськ)
- Міжнародний чемпіонат з футболу «Євро 2012» (м. Київ)
- Міжнародний дитячий пісенний конкурс «Junior Eurovision 2014» (м. Київ)
Стажування:
• 3-13 липня/2013 – INALCO, Франція, Париж, літня європейська школа перекладу: «Langues et traditions: Francophonie et itinéraires slaves»
• 14 квітня – 4 липня/ 2014, НТКУ («Перший Національний»), перекладач
• 1 лютого/2013 – сертифікат про закінчення онлайн-курсу Весліанського університету з соціальної психології на сайті Coursera.org.
Знання мов:
українська – вільно
російська – вільно
англійська – поглиблений рівень
французька – високий рівень
німецька – базовий рівень
Особисті якості: відповідальність, комунікабельність, організаторські здібності, цілеспрямованість, наполегливість, креативність
Знання комп’ютера: пакет MS Office, Інтернет, текстові та графічні редактори
Додаткова інформація:
- ДН – 14.05.1993
- Інтереси та захоплення – хореографія, гра на фортепіано, вокал, образотворче та драматичне мистецтво, літературна творчість; біологія, хімія, психологія
Anastasia Kuguk
E-mail: [email protected]
Adress: Kyiv, Holosiivskyi disrtict, 6, Setshenova Str.
Education:
• Secondary education – English-Specialized School #11 of Ivano-Frankivsk (Honors Certificate)
• Out-of-school education – Ivano-Frankivsk Centre of Children and Youth Creative Artwork, specialization “Drama”
• Higher education – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology, specialization: “Translation from French” (Bachelor)
Work experience:
• July – August/2008 – promoter, mobile communication network LIFE
• October – November/2013 – assistant of AUBG coordinator in Ukraine (American Councils on International Education)
• January/2014 – animator, Hotel “Nadia”, Ivano-Frankivsk
Volunteering:
• International Blacksmiths Festival (May/ 2008, 2009, 2010, Ivano-Frankivsk), Interpreter Guide
• International Football Championship EURO 2012 (June-July/2012, Kyiv), Safety & Security Service
• Junior Eurovision Song Contest (November-December/2013), Delegation Hostess
Practice:
3-13 July/2013 – INALCO, France, Paris. Campus européen : Langues et traditions: Francophonie et itinéraires slaves», School of Translation
14 April – 4 May/2014 – National Television Company of Ukraine, Translation Department
1 February/2014 – Statement of Accomplishment of the Wesleyan University's online offering of Social Psychology course, coursera.org
Languages:
• Ukrainian – Fluent
• Russian – Fluent
• English – Advanced
• French – Upper Intermediate
• German – Elementary
Personal qualities: responsibility, sociability, organizational skills, commitment, persistence, creativity
Computer skills: Microsoft Office, Internet, graphics and text editors
Additional information:
Date of birth – 14/05/1993
Hobbies – choreography, piano playing, singing, art and drama, poetry, psychology, biology, chemistry
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