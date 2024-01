ПЕРЕВОДЧИК

Тишкевич-Анкудович Анна Валентиновна

Возраст: 22 года

Контакты: +37529 5569624

[email protected]

Желаемая должность

Переводчик

Опыт работы

Октябрь 2009 – июнь 2010: канадский новостной сайт www.canada2day.com, канадский туристический сайт www.travel.canada2day.com - Переводчик, контент-менеджер

• перевод новостных статей, затрагивающих политические, экономические, спортивные, туристические, культурные тематики

Февраль 2010 – июнь 2010: переводческое агентство «Бюро переводов» - устный и письменный перевод

• Перевод несложных бизнес-переговоров

• Сопровождение бизнесменов и иностранных гостей по Минску

• Телефонные переговоры

Образование

2006-2011 – Минский государственный лингвистический университет, факультет английского языка, специальность лингвист, переводчик английского и французского языков, преподаватель английского и французского языков.

2008, 2010 – языковая практика в Соединенных Штатах Америки

Знания и навыки

• Английский, русский - свободно, французский, белорусский – на среднем уровне

• Перевод с английского, французского языков на русский, белорусский

• Перевод с русского, белорусского языка на английский

• Свободное владение операционными системами Windows XP Professional, Windows Vista Home Premium Edition, приложениями Microsoft Word, Exel, PowerPoint

Личные качества

Я стремлюсь к постоянному совершенствованию, достигаю поставленных целей. Главными для меня являются качество выполненной работы и сроки. Уделяю работе столько времени, сколько необходимо для ее качественного выполнения.

Мое портфолио и примеры работ вы можете оценить на http://www.weblancer.net/users/ankydovich

C уважением,

Анна Тишкевич-Анкудович

+37529 556-96-24

ANNA TISHKEVICH-ANKYDOVICH

MINSK

CELL: +375 29 556-96-24

Email: [email protected]

Position

Translator, interpreter

Objective

Constant developing of translating and interpreting. To become an active member of a highly productive and creative professional team in where my skills as an accomplished translator and interpreter will be utilized at the highest level.

Work Experience

Translator and content-manager: October 2009 – June 2010, news web-site www.canada2day.com and travel web-site www.travel.canada2day.com

• Translate news, economical, political and travel articles concerning Canada from English to Russian

Interpreter: February 2009 – June 2010, translation agency “Language service”

• Interpretate not sophisticated business talks

• Convoy businessmen and foreign guests around Minsk

• Telephone calls

Qualifications Summary

• Translation and interpretation from English, French to Russian, Belorusian

• Translation and interpretation from Russian, Belorusian to English, French

• Knowledge of the grammar of the source language plus the knowledge of vocabulary, as well as good understanding of the text to be translated

• Ability of the translator to reconstitute the given text (source-language text) into the target language

• Translations reproducing the style or atmosphere of the original text and possessing all the ease of an original composition

• Deadline-oriented individual with outstanding decision-making skills.

• Able to produce under pressure.

• Accustomed to long hours in pursuit of organizational goals.

• Advanced user of Windows XP Professional, Windows Vista Home Premium Edition, Microsoft Word, Exel, PowerPoint

Education

Minsk State Linguistics University

• Specialist in English and French languages translation and interpretation, teacher of English and French languages.

You can estimate my portfolio on http://www.weblancer.net/users/ankydovich

Sincerely yours,

Anna Tsishkevich-Ankydovich

+37529 556-96-24