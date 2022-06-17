anlelyavina

Сайты и лендинги на Tilda, GetCourse

Создаю одностраничные и многостраничные сайты на Tilda.cc и GetCourse.

Кроме того, могу помочь вам в вашей онлайн-школе с технической стороны или создать чат-бота для вашего бизнеса.

Могу:

Работать в GetCourse - настройка учетной записи, почты для отправки писем, интеграцию платежных систем, работать с разделами «продажи», «заказы», «пользователи», создавать дополнительные страницы и виджеты по оплате продукта, настройка сущностей курса (тренингов, уроков и заданий), проведение прямых эфиров в GetCourse, настройка рассылок писем по категориям, создание шаблона для сертификата, настройка выдачи и тестрирования, настраивать процессы, воронки, дашборды, создавать дизайн уроков и писем, выгружать отчеты;

Создавать чат-боты в BotHelp, Senler;

Настраивать процессы авторассылок СМС, e-mail, настраивать автозвонки;

Создавать лендинги и сайты на Tillda.cc и GetCourse, подключение инструментов аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика);

Работать в Bizon365 - настраивать вебинарные комнаты, интегрировать различные сервисы, настраивать живые вебинары, настраивать автовебинары, выгружать отчеты.

Работа с amoCRM - настройка воронки продаж, подключение Bizon365 и GetCourse, WhatsApp, телефонии Sipuni.О себе хочу сказать, что