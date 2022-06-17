anlelyavina

Анастасия Лелявина anlelyavinaanlelyavina
Создаю одностраничные и многостраничные сайты на Tilda.cc и GetCourse.
Кроме того, могу помочь вам в вашей онлайн-школе с технической стороны или создать чат-бота для вашего бизнеса.
Могу:
Работать в GetCourse - настройка учетной записи, почты для отправки писем, интеграцию платежных систем, работать с разделами «продажи», «заказы», «пользователи», создавать дополнительные страницы и виджеты по оплате продукта, настройка сущностей курса (тренингов, уроков и заданий), проведение прямых эфиров в GetCourse, настройка рассылок писем по категориям, создание шаблона для сертификата, настройка выдачи и тестрирования, настраивать процессы, воронки, дашборды, создавать дизайн уроков и писем, выгружать отчеты;
Создавать чат-боты в BotHelp, Senler;
Настраивать процессы авторассылок СМС, e-mail, настраивать автозвонки;
Создавать лендинги и сайты на Tillda.cc и GetCourse, подключение инструментов аналитики (Google Analytics, Яндекс.Метрика);
Работать в Bizon365 - настраивать вебинарные комнаты, интегрировать различные сервисы, настраивать живые вебинары, настраивать автовебинары, выгружать отчеты.
Работа с amoCRM - настройка воронки продаж, подключение Bizon365 и GetCourse, WhatsApp, телефонии Sipuni.О себе хочу сказать, что
- мне очень нравится настраивать и оптимизировать процессы и сервисы;
- ответственна, люблю доводить дела до конца;
- считаю, что проблем не бывает - это задачи, которые нужно решать;
- люблю искать и находить пути решения задач;
- люблю таблицы - создавать их, работать с ними;
- быстро разбираюсь с новыми сервисами.