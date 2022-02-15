Качественный контент-менеджер

Всем привет! Меня зовут Анна и я контент-менеджер.

Мои услуги: наполнение Ваших сайтов новыми товарами (уникальное описание, фото товара). Пишите.

Общий стаж работы более 1,5 лет. Сотрудничаю с интернет-магазинами видео-наблюдения, строительными магазинами а также с интернет-магазинами детских игрушек. Полное время занимает фриланс. Основной поток заказов получаю от постоянных клиентов, с которыми работаю уже продолжительное время. Постоянные заказчики получают от меня бонусы. Правки выполняю бесплатно. Анализирую конкурентов вместе с работодателем.