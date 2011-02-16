Агентство недвижимости "МКТ" — недвижимость в чернигове

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Контакты: Украина, г. Чернигов, пр-т Мира, 26/16.

Тел. (0462)611-814, тел./факс (0462)600-988.

Сайт: www.anmkt.com.ua