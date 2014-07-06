Переводчик-копирайтер с высшим лингвистическим образованием.

Переводы с русского на английский и с английского на русский, копирайтинг и рерайтинг на английском языке.

Работу выполняю качественно и в срок. Предпочитаю работать в условиях предоплаты/аванса

Оказываемые услуги:

* Письменный перевод с английского на русский/украинский – $0.04 – 0.07 за слово исходного текста или $7–35 за 1800 символов (1 страница).

* Письменный перевод с русского/украинского на английский – $0.05 – 0.10 за слово исходного текста или $7–45 за 1800 символов.

* Письменный перевод с немецкого на русский/украинский – $0.04 – 0.07 за слово исходного текста или $7–35 за 1800 символов.

* Письменный перевод с украинского на русский – $0.01 – 0.03 за слово исходного текста или $3–25 за 1800 символов.

* Письменный перевод с русского на украинский – $0.01 – 0.03 за слово исходного текста или $3–25 за 1800 символов.

* Редактирование – $0.03 за слово исходного текста.

* Транслитерация – 0.01$ за слово исходного текста.